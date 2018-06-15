Креспо: жаль, что Нидерланды, Чили и Италия не попали на чемпионат мира

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал, каких сборных ему будет не хватать на чемпионате мира по футболу в России.

«Очень жаль, что Чили, Нидерланды и Италия не попали на чемпионат мира. Да и сборная США тоже не приехала в Россию. Конечно, есть команды, которые вполне заслуживали принять участие в мундиале, но не отобрались», — заявил Креспо в интервью RT.

Бывший футболист также рассказал, как относится к увеличению числа участников чемпионатов мира.

«Над этим вопросом необходимо хорошо подумать. Допустим, от Южной Америки на данный момент напрямую на мундиаль отбираются четыре команды, а пятая играет в стыках. У нашего континента могло бы быть пять гарантированных путёвок. Да и Европу на чемпионатах мира могут представлять куда больше сборных», — добавил Креспо.

Ранее главный тренер сборной Исландии по футболу заявил, что никогда не бросит работу стоматолога.