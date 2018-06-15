Главный тренер сборной Исландии по футболу заявил, что никогда не бросит работу стоматолога

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон заявил, что не намерен бросать свою работу стоматологом.

«Просто чтобы предотвратить эти вопросы: я всё ещё работаю стоматологом. Я никогда не уйду с этой работы», — приводит слова Хадльгримссона пресс-служба ФИФА.

51-летний исландец возглавляет национальную команду страны с 2014 года.

Первым соперником сборной Исландии на чемпионате мира по футболу станет команда Аргентины, матч состоится 16 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что в Аргентине заключённые объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу.