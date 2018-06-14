В Аргентине заключённые объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу

Заключённые тюрьмы в аргентинском городе Пуэрто-Мадрин объявили голодовку, чтобы добиться разрешения смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает Publimetro.

По информации портала, они требуют починить телевизионный кабель, который не работал в течение трёх дней.

«Мы приняли решение не принимать питание в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», — говорится в письме.

Отмечается, что суд не нашёл причин для рассмотрения заявления.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Аргентины заполонили Никольскую улицу в Москве и поют песни.