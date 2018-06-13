Болельщики сборной Аргентины заполонили Никольскую улицу в Москве и поют песни

Фанаты сборной Аргентины по футболу, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года устроили массовые гуляния на улице Никольской в Москве.

В центре Москвы не протолкнуться: толпа иностранных фанатов ликует на улицах столицы

На время чемпионата мира аргентинская сборная расположилась в подмосковных Бронницах и будет тренироваться на стадионе местной СДЮШОР.

Соперниками южноамериканской команды на групповой стадии турнира станут сборные Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Мексики дали импровизированный концерт в центре Москвы.