Болельщики сборной Мексики дали импровизированный концерт в центре Москвы

Мексиканские болельщики, прибывшие в Россию, чтобы поддержать свою национальную команду на чемпионате мира по футболу 2018 года, устроили импровизированный концерт в центре Москвы.

Выступление мексиканцев собрало десятки желающих насладиться их песнями и заснять происходящее.

На время чемпионата мира мексиканская команда расположилась на территории базы московского «Динамо» в Новогорске.

На групповой стадии мундиаля сборная Мексики сыграет с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

Ранее сообщалось, что французские болельщики спели песню о Депардье и водке на тренировке сборной Франции перед ЧМ-2018.