Французские болельщики спели песню о Депардье и водке на тренировке сборной Франции перед ЧМ-2018

Болельщики сборной Франции по футболу во время открытой тренировки национальной команды на базе в подмосковной Истре спели песню об известном актёре Жераре Депарьдье, водке и победе на чемпионате мира 2018 года.

Во время тренировочных занятий французской команды фанаты пели: «Жерар Депардье, доставай водку, мы приехали выиграть у тебя дома».

Депардье получил российское гражданство в 2013 году.

Соперниками сборной Франции на групповой стадии чемпионата мира в России станут команды Австралии, Перу и Дании.

RT вёл прямую видеотрансляцию тренировки.