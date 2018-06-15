Головин признался, что долго не мог уснуть после матча открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин признался, что долго не мог уснуть после разгромной победы над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Было очень тяжело уснуть — тогда эмоции ещё не утихли. Сегодня уже успокоился, а мы спокойно готовимся к Египту», — приводит слова Головина Sport24.

Он отметил, что смотрел матч сборных Египта и Уругвая, с которыми ещё предстоит сыграть российской команде.

«Очень хорошо сыграли обе команды. Очень мощно, плюс скорости высокие», — рассказал хавбек.

Ранее сообщалось, что испанские СМИ назвали «концертом» игру Головина в матче с Саудовской Аравией.