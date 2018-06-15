Испанские СМИ назвали «концертом» игру Головина в матче с Саудовской Аравией

Испанское издание Mundo Deportivo высоко оценило игру полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

«Головин устроил игровой концерт во вчерашнем матче. Он сражался со всеми, забил отличный гол и отдал две результативные передачи, став настоящей звездой встречи», — написано в материале на официальном сайте издания.

В нём отмечается, что у туринского «Ювентуса» появятся серьёзные конкуренты в борьбе за россиянина.

Ранее сообщалось, что Головин попал в сферу интересов «Барселоны».