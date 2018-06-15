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В Калининграде полиция будет сопровождать английских фанатов от аэропорта до стадиона ЧМ-2018
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что сотрудники полиции будут сопровождать английских фанатов на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде по дороге от аэропорта до стадиона.
«Наши правоохранительные органы работают в сотрудничестве с английскими: мы готовы к приезду английских фанатов, знаем о желании организовывать провокации, об их репутации. Но тут мы полностью доверяем правоохранителям. С момента прилёта фанатов и до их попадания на стадион их будут сопровождать правоохранительные органы», — приводит слова Алиханова ТАСС.
Он отметил, что стадион в Калининграде полностью готов к проведению матчей чемпионата мира.
Сборная Англии сыграет в Калининграде 28 июня против национальной команды Бельгии.
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