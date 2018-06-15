В Калининграде полиция будет сопровождать английских фанатов от аэропорта до стадиона ЧМ-2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что сотрудники полиции будут сопровождать английских фанатов на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде по дороге от аэропорта до стадиона.

«Наши правоохранительные органы работают в сотрудничестве с английскими: мы готовы к приезду английских фанатов, знаем о желании организовывать провокации, об их репутации. Но тут мы полностью доверяем правоохранителям. С момента прилёта фанатов и до их попадания на стадион их будут сопровождать правоохранительные органы», — приводит слова Алиханова ТАСС.

Он отметил, что стадион в Калининграде полностью готов к проведению матчей чемпионата мира.

Сборная Англии сыграет в Калининграде 28 июня против национальной команды Бельгии.

Ранее футболист сборной Англии заявил, что не заметил проявлений расизма в России.