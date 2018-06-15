Главный тренер сборной Уругвая: если бы Салах вышел на поле, то Египет бы выиграл

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес высказал мнение, что команде Египта удалось бы обыграть его подопечных на чемпионате мира по футболу 2018 года, если бы в матче принял участие нападающий Мохаммед Салах.

«Сегодняшний опыт должен помочь нам расти, но мы не должны слишком много себе позволять. Если бы Мохаммед Салах вышел на поле, то, я уверен, Египет бы выиграл. В квалификации мы играли без Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Знаем, каково это без лидера», — приводит слова Табареса пресс-служба ФИФА.

Ранее Эктор Купер рассказал, почему не выпустил Салаха в матче ЧМ-2018 с Уругваем.