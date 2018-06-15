Купер рассказал, почему не выпустил Салаха в матче ЧМ-2018 с Уругваем

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер прокомментировал своё решение не выпускать нападающего Мохаммеда Салаха во время матча чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Уругвая.

«Мо — важный для нас игрок, но ещё важнее команда. Салах ещё сыграет свою важнейшую роль в следующих матчах. Пока мы решили не рисковать. Думаю, он будет в порядке к следующей встрече», — приводит слова Купера пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что решение не задействовать Салаха в матче было принято после тренировки.

«Мы решили, что не можем рисковать: возможен рецидив травмы Салаха — это могло произойти после любого падения», — добавил специалист.

В следующем матче сборная Египта сыграет с командой России. Встреча состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Мохамед Эль-Шенави признан лучшим игроком матча Египет — Уругвай.