Голкипер Эль-Шенави признан лучшим игроком матча Египет — Уругвай

Голкипер сборной Египта Мохамед эль-Шенави признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Уругвая.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Эль-Шенави, для которого эта игра стала дебютной на ЧМ, отразил три удара в створ ворот.

Ранее сообщалось, что сборная Уругвая обыграла Египет в матче чемпионата мира — 2018.