Жирков получил повреждение и будет тренироваться по индивидуальной программе

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков получил повреждение в матче открытия чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией и будет тренироваться по индивидуальной программе.

«У Жиркова небольшой ушиб голени. Сегодня-завтра он будет тренироваться по индивидуальной программе», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы команды.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведёт 19 июня в Санкт-Петербурге против команды Египта.

Ранее сообщалось, что главный тренер киевского «Динамо» будет болеть за Россию на ЧМ-2018.