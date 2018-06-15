Главный тренер киевского «Динамо» будет болеть за Россию на ЧМ-2018

Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич признался, что на чемпионате мира по футболу 2018 года будет болеть за сборную России.

«На нынешнем чемпионате фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина. Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задачи — хотя бы выйти из группы», — приводит слова Хацкевича «Футбол24».

Сборная России обыграла Саудовскую Аравию и ещё проведёт матчи с Египтом и Уругваем.

Ранее главный тренер сборной Исландии по футболу заявил, что никогда не бросит работу стоматолога.