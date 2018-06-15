ГИБДД подготовила плакаты по безопасности движения для болельщиков к ЧМ-2018

Специально к чемпионату мира по футболу Госавтоинспекция МВД России разработала информационные плакаты с рекомендациями по безопасности дорожного движения на русском и английском языках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новые информационные плакаты разработаны специально для болельщиков, прибывающих в Россию из-за рубежа.

На плакатах представлены 10 основных правил дорожной безопасности, которые касаются всех участников дорожного движения — водителей, пассажиров и пешеходов.

Ранее правительство России внесло изменения в правила дорожного движения общественного транспорта для делегаций ЧМ-2018.

В мае URA.RU сообщало, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018.