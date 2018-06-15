В сборной России сообщили результаты медобследования Дзагоева

Пресс-служба сборной России опубликовала результаты медицинского обследования полузащитника национальной команды Алана Дзагоева, который получил травму в матче открытия чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.

«Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которой было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) предположили, что Дзагоев выбыл на две недели из-за травмы.