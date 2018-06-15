В РФС предполагают, что Дзагоев выбыл на две недели из-за травмы

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев может пропустить две недели из-за травмы бедра, полученной в матче открытия чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.

«Пока диагноза нет, но, наверное, он выбыл на две недели. Впереди обследование», — цитирует чиновника ТАСС.

Дзагоев начал поединок с Саудовской Аравией в стартовом составе российской сборной, но получил травму в первом тайме и был заменён на Дениса Черышева, оформившего дубль.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.