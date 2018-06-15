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Египетские болельщики поздравят Салаха с днём рождения 26-минутной песней на матче ЧМ-2018 с Уругваем
15 июня 2018, 13:33
/ Reuters
Болельщики сборной Египта по футболу поздравят нападающего команды Мохаммеда Салаха с днём рождения 26-минутной песней на матче группового этапа с национальной командой Уругвая.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление египетского болельщика Чаира Джорджа.
«Мы все заранее договорились в Facebook, что во время первого тайма матча со сборной Уругвая все болельщики будут 26 минут петь поздравительную песню Салаху, ведь ему сегодня исполняется 26 лет», — сказал Джордж.
Встреча между командами состоится 15 июня в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск.
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