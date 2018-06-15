Захарова рассказала, сколько болельщиков приехали в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, сколько болельщиков приехали на чемпионат мира по футболу.

«Более двух миллионов болельщиков приехали на этот праздник спорта», — заявила Захарова.

14 июня состоялся матч открытия мирового первенства, в котором сборная России разгромила национальную команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разработали туристическую карту для гостей ЧМ-2018.