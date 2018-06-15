Тренер сборной Перу рассказал о целях команды на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека рассказал о главной цели команды на чемпионате мира 2018 года.

«Мы хотим сыграть на максимуме и показать хороший футбол. Группа у нас непростая, наша цель — выйти из неё», — приводит слова Гареки ТАСС.

Специалист отметил, что команда хорошо готова к турниру тактически и физически.

«Вижу, что команда прибавляет от игры к игре. Считаю, что мы сможем достойно сыграть в финальной части», — добавил Гарека.

Сборная Перу на групповом этапе мирового первенства встретится с Данией, Францией и Австралией.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии рассчитывает на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018 по футболу.