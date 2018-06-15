Сборная Сербии рассчитывает на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018 по футболу

Ассистент главного тренера сборной Сербии по футболу Милан Обрадович заявил, что команда рассчитывает на поддержку российских болельщиков на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо России за гостеприимство. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, люди делают всё, чтобы мы чувствовали себя на пять звёзд», — сказал Обрадович.

Специалист также поздравил сборную России с победой над командой Саудовской Аравии.

«Мы, конечно, смотрели игру и переживали за российскую команду. Надеюсь, какая-то часть российских болельщиков будет болеть за нас», — подчеркнул Обрадович.

17 июня сербская сборная проведёт свой первый матч на турнире против Коста-Рики. Также она в рамках группового этапа сыграет с Бразилией и Швейцарией.

Ранее Кадыров пообещал, что юморист Слепаков напишет новую песню о сборной России по футболу.