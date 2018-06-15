Невилл считает, что английский футбол идеально подошёл бы Черышеву

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Гари Невилл поделился мнением об игре хавбека национальной команды России Дениса Черышева в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

«Я думаю, английский футбол подошёл бы Черышеву идеально, он показал блестящую работоспособность на левом фланге», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Он отметил, что главной сильной стороной россиянина является энергичность в перемещении по флангу.

Во встрече с Саудовской Аравией Черышев вышел на замену вместо получившего травму Алана Дзагоева и оформил дубль, став лучшим игроком матча.

В настоящий момент он выступает за испанский «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что теннисистка Веснина поблагодарила сборную России по футболу.