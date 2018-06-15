Теннисистка Веснина поблагодарила сборную России по футболу

Теннисистка Елена Веснина поблагодарила сборную России по футболу, которая одержала разгромную победу над Саудовской Аравией в первом матче чемпионата мира 2018 года.

«5:0! Сборная России — молодцы. Спасибо за эту победу, ребята!» — написала Веснина в Twitter, выложив видеозапись со стадиона.

Ранее сообщалось, что польский журналист пожелал футболистам сборной России не сбавлять оборотов на ЧМ-2018.