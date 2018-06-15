Режиссёр церемонии открытия ЧМ объяснил неприличный жест Робби Уильямса

Режиссёр церемонии открытия чемпионата мира по футболу Илья Авербух объяснил неприличный жест британского певца Робби Уильямса, который попал в камеру во время трансляции мероприятия.

Как сообщает РИА Новости, жест певца попал в камеру, когда артист изменил фрагмент текста в своей песне Rock DJ, спев «я сделал это бесплатно».

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно... Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», — рассказал Авербух.

По его словам, жест мог стать ответом на критику со стороны британских СМИ.

Ранее Робби Уильямс дал совет болельщикам сборной России.