Бубнов объяснил, почему Дзагоев получил травму в матче с Саудовской Аравией

Бывший игрок «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что травма, полученная Аланом Дзагоевым в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии, стала следствием неправильного решения тренерского штаба отечественной дружины во главе со Станиславом Черчесовым.

«Неправильно и смешно, что Черчесов сделал из Дзагоева второго нападающего. Это совершенно иная непривычная для него структура игры. Нужно всё время действовать на скорости, а Алан к этому был не готов, поэтому и «порвался», — цитирует Бубнова Sportbox.

По словам эксперта, лучшим игроком российской сборной в поединке с Саудовской Аравией был полузащитник Александр Головин.

«Он провёл на поле всю игру, забил гол, отдал две результативные передачи, участвовал почти во всех голевых атаках. Он много обострял и отдавал вперёд. Зарубежные селекционеры сегодня следили за двумя игроками — за Головиным и Фёдором Смоловым. Первый произвёл хорошее впечатление, второй — нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.