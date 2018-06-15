Президент Молдавии Додон поздравил сборную России с убедительным дебютом на домашнем ЧМ

Президент Молдавии Игорь Додон, присутствовавший на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, поздравил сборную России с победой над Саудовской Аравией в стартовом поединке турнира.

«Поздравляю сборную России с более чем убедительным дебютом на чемпионате мира по футболу! Молдавия сегодня болела за команду России, и мы желаем хозяевам мирового первенства дальнейших побед», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.