Отец Черышева: я самый счастливый человек на свете

Бывший тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал игру своего сына Дениса Черышева в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии.

«Я самый счастливый человек на свете. Когда сын забивает в первой и такой важной игре на домашнем чемпионате мира, да ещё и делает дубль — это счастье», — приводит слова Черышева-старшего «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Черышев был признан лучшим игроком матча Россия — Саудовская Аравия.