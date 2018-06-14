Пицци заявил, что его не удивила игра сборной России в матче с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци заявил, что его не удивила игра национальной команды России в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

«Конечно, я изучал игру нашего оппонента. Мы анализировали игру России, Египта и Уругвая. Я не считаю, что соперник чем-либо нас удивил. Я думаю, причиной поражения является исключительно то, что мы выступили плохо», — заявил Пицци на пресс-конференции.

Он отметил, что никто не ожидал такого исхода матча.

«Они играли так же, как в матчах с Францией и так далее. Они мало контролировали мяч, много ошибались в центре поля и старались делать забросы в штрафную. Думаю, гол после штрафного был неожиданным. Мы оказались к такому не готовы. Тем не менее в игре сборной России было мало нового», — добавил специалист.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал замены, проведённые в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018.