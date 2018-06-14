Эксперт о критике Черчесова: промежуточные выводы будем делать после матча с Уругваем

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков выразил мнение, что выводы о готовности отечественной команды к домашнему чемпионату мира можно будет делать только по окончании группового раунда турнира.

«Что касается критики Станислава Черчесова и выхода из группы, то 25 июня после матча с Уругваем мы будем делать промежуточные выводы. Даже, скорее всего, сможем дать оценку, насколько готова сборная России и правильно ли она готовилась к чемпионату мира», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Кержакова, он не сомневался в том, что сборная России обыграет Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018.

«В сегодняшней победе ничего удивительного нет. Был уверен, что мы крупно обыграем Саудовскую Аравию. Не понимал, с чего у нас была такая паника и почему поднялась какая-то суета вокруг этого матча ещё до его начала. Я был уверен, что мы намного сильнее саудовской сборной. Ещё до начала игры знал, что результат будет в нашу пользу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.