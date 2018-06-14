Кержаков уверен, что ЧМ-2018 станет лучшим в истории

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков выразил мнение, что чемпионат мира 2018 года станет лучшим за всю историю турнира.

«Не сомневаюсь, этот турнир будет лучшим чемпионатом мира за всю историю. И церемония открытия это показала. Надеюсь, это прекрасный старт всего ЧМ и на этой же чудесной ноте он пройдёт до 15 июля. Было приятно наблюдать за всем происходящим», — цитирует форварда «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.