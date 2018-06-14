Вице-спикер Госдумы: Дзюба доказал всем, что он нужен сборной России по футболу

Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча открытия чемпионата мира 2018 года, в котором российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0.

«Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Всё идет так, как и должно идти, нам очень удался матч открытия чемпионата. Не будем торопиться с оценками и кричать, что мы стали чемпионами мира, всё-таки у нас не самая сильная группа и обыграли мы не сборную Германии. С такой игрой, которая была сегодня, я уверен почти на 100%, что мы можем выйти из группы и достигнуть цели, которую ставил Станислав Черчесов. А дальше — рулетка», — цитирует вице-спикера «Чемпионат».

По словам Лебедева, в поединке с Саудовской Аравией ему понравилась игра Александра Головина, Дениса Черышева и Артёма Дзюбы.

«Артём доказал болельщикам, Черчесову и самому себе, что он сборной нужен. Я надеюсь, в следующей игре он выйдет в основе с первых минут. Главное сейчас — не заниматься шапкозакидательством. Спасибо Станиславу Саламовичу за прекрасный день, спасибо ребятам за прекрасное начало чемпионата», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.