Экс-игрок сборной России: команда выйдет из группы на ЧМ — Черчесова будут носить на руках

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о критике в адрес главного тренера команды Станислава Черчесова накануне домашнего чемпионата мира.

«Зря ли ругали Черчесова? К сожалению, у нас есть любители покритиковать. Сейчас сборная из группы выйдет — на руках будут носить», — цитирует экс-игрока «Локомотива» и «Эвертона» «Чемпионат».

По словам Билялетдинова, после разгромной победы над Саудовской Аравией в матче открытия ЧМ-2018 российские футболисты не могут позволить себе расслабиться.

«Саудовская Аравия — не тот соперник, на которого надо ориентироваться. Определяющей будет игра с Египтом. Нам надо забить, остальное неважно. Эта игра всех успокоит, даст паузу психологически для того, чтобы в последнем туре сыграть с Уругваем со спокойной душой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.