Черчесов: если кто-то наденет корону, то для него всегда найдётся место на стадионе

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, не придётся-ли сбивать спесь с игроков национальной команды после разгромной победы над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

«Не думаю, что придётся сбивать спесь с игроков. Мы понимаем, для чего собрались. Чемпионат мира начался этой игрой, но ею не заканчивается. Мы набрали три очка, забили пять мячей, но ничто не окончено. С таким же успехом мы могли бы сыграть вничью. Ничто не изменилось. На Кубке конфедераций мы также выиграли, но потом не вышли из группы. Сегодняшний матч доказал, что мы находимся на правильном пути. Следующий шаг — Египет», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что в команде нет основного состава, если только стартовый.

«Завтра мы соберёмся, оценим наше выступление и будем отталкиваться от нашего будущего соперника. Если кто-то наденет корону, то для него всегда найдётся место на стадионе», — добавил тренер.

Ранее Черчесов прокомментировал замены, произведённые в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018.