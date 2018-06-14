В Оренбурге открыли выставку в честь ЧМ-2018

В Оренбургском государственном университете открыли выставку в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает RIA56.

Её экспонатами стали флаги стран-участниц, футбольные сувениры, форма болельщиков и волонтёров.

Посетители также могут увидеть большую электронную подборку фотографий с лучшими моментами матчей звёзд отечественного спорта.

Церемонию открытия посетили проректор по экономике и стратегическому развитию Светлана Панкова, проректор по социальной и воспитательной работе Сергей Семёнов, студенты и преподаватели вуза.

«Чемпионат мира проходит в 11 российских городах, на нём работают более 17 тыс. добровольцев, и мы рады, что в их числе студенты ОГУ», — заявил Семёнов.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России на ЧМ-2018.