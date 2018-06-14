Черчесов прокомментировал травму Дзагоева, полученную в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о травме полузащитника Алана Дзагоева, которую игрок получил в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией.

«Пока ничего не известно. Но, судя по его движению, боль был настолько сильная, что он не мог бежать. Как подсказывает опыт, травма может стать достаточно неприятной», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что завтра Дзагоев пройдёт медобследование, после которого станет понятно, сможет ли он помочь команде в следующих матчах.

«Не хотелось бы потерять Алана. Игроки такого уровня есть не во всех командах. Не хотелось бы его терять», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.