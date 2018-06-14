Черчесов рассказал о звонке Путина после победы над Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о звонке президента Владимира Путина после победы национальной команды над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира 2018 года.

«Мне звонил глава страны. Поздравил, просил передать всем футболистам спасибо за игру. Попросил так играть дальше», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.