Черышев о дубле в первом матче на ЧМ-2018: я даже не мечтал о таком

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев поделился впечатлениями от победы над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я даже не мечтал даже о таком! Слава богу, получилось выйти на поле и забить! Тренер перед выходом на замену говорил, что нужно компактно играть в обороне и попытаться забить на контратаках. Нужно не останавливаться, нам предстоит (пройти. — RT) два тяжёлых матча, которые нужно выигрывать», — приводит слова Черышева пресс-служба ФИФА.

Ранее Черышев был признан лучшим игроком матча Россия — Саудовская Аравия.