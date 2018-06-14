Сборная России ведёт со счётом 2:0 после первого тайма матча открытия ЧМ с Саудовской Аравией

Завершился первый тайм матча открытия чемпионата мира 2018 года в России между сборными России и Саудовской Аравии.

Сборная России ведёт со счётом 2:0. Голы на счету Юрия Газинского и Дениса Черышева.

Ранее сборная России удвоила преимущество в счёте над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.