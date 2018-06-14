Инфантино: футбол завоюет весь мир

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино произнёс речь на торжественной церемонии открытия чемпионата мира в России.

«Дорогие друзья. Добро пожаловать на чемпионат мира. Начиная с сегодняшнего дня и в течение месяца футбол завоюет Россию. А уже из России — весь мир. Благодарю вас, президент Путин. Спасибо, Москва», — сказал Инфантино.

Ранее Инфантино назвал легендарного советского вратаря Льва Яшина иконой футбола.