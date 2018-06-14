Путин видит гуманистическую цель в проведении ЧМ по футболу в России

Президент России Владимир Путин видит гуманистическую цель в проведении чемпионата мира по футболу.

«Нас, поклонников футбола, без преувеличения миллиарды по всей планете. Нас всех объединяет любовь к этой яркой игре», — сказал Путин во время торжественной церемонии открытия.

Он также пожелал болельщикам «незабываемых впечатлений» от ЧМ в России.

Ранее Путин назвал отношение России к футболу «любовью с первого взгляда».