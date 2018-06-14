Путин назвал отношение России к футболу «любовью с первого взгляда»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

«Приветствую всех гостей легендарного стадиона «Лужники». Поздравляю многонациональную дружную семью с началом главного футбольного события планеты. Это грандиозное событие впервые проходит в России», — сказал Путин.

Он также рассказал про отношение к футболу в России.

«Это любовь с первого взгляда. С первого сыгранного матча, прошедшего в 1897 году», — заключил Путин.

Ранее Путин пожелал национальной команде Панамы успеха на чемпионате мира 2018 года.