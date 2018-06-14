Путин пожелал сборной Панамы успеха на ЧМ-2018 по футболу

Российский лидер Владимир Путин пожелал сборной Панамы успеха на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Желаем успехов вашей сборной», — сказал Путин на встрече с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варела Родригесом.

Путин отметил, что в Россию приехало около 4 тыс. футбольных болельщиков из Панамы.

Сборная Панамы дебютирует в финальной части ЧМ. Панамские футболисты сыграют в группе G с командами Бельгии, Англии и Туниса.

Ранее Путин посетил концерт звёзд мировой оперной сцены на Красной площади, который приурочен к проведению чемпионата мира по футболу.