Путин посетил концерт в честь ЧМ-2018 на Красной площади

Президент России Владимир Путин посетил концерт звёзд мировой оперной сцены на Красной площади, который приурочен к проведению чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в музыкальном мероприятии участвуют симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, пианист Денис Мацуев, певица Анна Нетребко и другие звёзды мировой оперы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что вход в ростовские музеи во время чемпионата мира по футболу 2018 года сделают бесплатным для болельщиков.