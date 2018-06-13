Вход в ростовские и подмосковные музеи во время ЧМ-2018 сделают бесплатным для болельщиков

Вход в ростовские музеи во время чемпионата мира по футболу 2018 года сделают бесплатным для болельщиков, сообщает портал «Юга.ру».

«В Ростове и области в музеи будет бесплатный вход для гостей чемпионата при предъявлении паспорта болельщика», — заявил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, на разных площадках выступят 500 коллективов и 5 тыс. артистов.

Также стало известно, что государственные музеи Московской области во время ЧМ-2018 будут работать без выходных, вход по предъявлению паспорта болельщика — бесплатный. Как сообщает телеканал «360», об этом заявила министр культуры региона Оксана Косарева.

«Государственные и муниципальные музеи разработали специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, посетителей ждут народные забавы, соревнования по незаслуженно забытым в наше время играм-забавам, мастер-классы по игре в городки и варке варенья», — отметила она.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что все, кто приедет на ЧМ-2018, получат незабываемые впечатления не только от самого турнира, но и от знакомства с Россией, с её богатой культурой, историей и природой.