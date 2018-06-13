Посол России в США выразил надежду, что все гости ЧМ-2018 получат незабываемые впечатления

Российский посол в США Анатолий Антонов в ходе торжественного приёма по случаю для России выразил надежду, что все, кто приедет на чемпионат мира, получат незабываемые впечатления не только от самого турнира, но и от знакомства с Россией, с её богатой культурой, историей и природой.

«Этот грандиозный спортивный праздник соберёт сотни тысяч поклонников футбола со всех континентов. Примечательно, что, по данным Международной федерации футбола, болельщики из США лидируют по количеству приобретённых билетов на чемпионат среди иностранцев», — отметил Антонов.

Он добавил, что, поскольку матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах, болельщики смогут побывать сразу в нескольких регионах России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад видеть всех гостей чемпионата в Москве.