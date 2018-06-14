Начался ЧМ-2018 по футболу в России

Начался чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Саудовский футболист произвёл стартовый удар по мячу в матче открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Ранее прошла церемония открытия ЧМ-2018 по футболу.