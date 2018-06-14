Началась церемония открытия ЧМ-2018 по футболу

Началась церемония открытия чемпионата мира 2018 года по футболу.

Главными звёздами церемонии открытия являются двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.

С торжественной речью выступят президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее сборная России по футболу обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.