Поезда МЦК будут курсировать до 03:00 во время матчей ЧМ-2018

Поезда Московского центрального кольца будут курсировать до 03:00 в дни с поздним началом матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Изменения будут действительны в ночи на 17 и 28 июня, а также на 4 и 12 июля.

Кроме того, «Ласточки» станут ходить чаще — минимальный пятиминутный интервал движения между составами продлят за несколько часов до и после игр 14, 17, 20, 26, 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.