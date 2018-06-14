Глава ФИФА оставил последнее пожелание болельщикам перед началом ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оставил последнее пожелание болельщикам перед началом чемпионата мира 2018 года в России.

«Наслаждайтесь каждым моментом чемпионата, всей душой болейте за свои команды, а исход определится на футбольном поле. Но присутствие мотивации определённо ощущается», — сказал Инфантино в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Инфантино выразил убеждение, что чемпионат мира 2018 года в России станет лучшим в истории мировых первенств.