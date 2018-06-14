Сборная Саудовской Аравии по футболу объявила стартовый состав на матч с Россией

Сборная Саудовской Аравии по футболу объявила стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с Россией.

Главный тренер национальной команды Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци выпустил следующий состав на игру:

— вратарь: Абдулла аль-Майюф;

— защитники: Усама Хавсави, Умар Хавсави, Яссир аш-Шахрани, Мухаммед аль-Брейк;

— полузащитники: Абдулла Утаиф, Салман аль-Фарадж, Яхья аш-Шехри, Таисир аль-Джассим, Салим аль-Давсари;

— нападающий: Мохаммед ас-Сахлави.

Матч Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск.

Ранее сборная России по футболу обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.